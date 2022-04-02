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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:22

  PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.
В Харькове предвидится работа отделений в ближайшей перспективе?
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:36

  kirilll22 написав:
  PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.
В Харькове предвидится работа отделений в ближайшей перспективе?

Центральное на Алчевских работает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:53

  lloydbanksua написав:
  kirilll22 написав:
  PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.
В Харькове предвидится работа отделений в ближайшей перспективе?

Центральное на Алчевских работает.
мне туда доехать- будет стоить больше чем денег в пумбе на депозите. Интересует пр.Науки. Тем более что посещать придётся несколько раз- для начала- чтоб ТОЛЬКО сняли автопролонгацию депозита через менеджера банка. затем- когда срок депозита закончиться- за деньгами.(котячими слезами если точнее)

ps 0 (800) 501-275 это есть действительный телефон для получения информации?
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 7f8eb993e2
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 01 кві, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:59

  kirilll22 написав:
  klug написав:kirilll22
Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати можливість прийняти СМС або дзвінок на сімку, яку Ви реєструєте. У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?

P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону.
вопрос не в этом, а в том что мне нужно вайбером пополнить тот номер, на котором нет денег, а пополнить можно только в случае если есть деньги на этом номере. т.е имея даже другую симку с инетом Рядом как на фото, я НЕ могу, потому что вайбер должен работать с той симки, которая по 0 и вайбер онлайн на ней не работает..
ну а про ваше PS- в мире есть чего сейчас всего. у меня-
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 34c204b989 ТОЛЬКО.

Ви ПРИНЦИПОВО не читаєте, що Вам пишуть. Повторюю ще раз: аккаунт у Вайбер можна зареєструвати на будь якому апараті за умови, що є можливість прийняти СМС або дзвінок на будь-якому іншому апараті. Вайбер не знає і не може знати, через яку сімку він виходить в мережу. За вашою логікою тоді і реєстрація через wi-fi була б неможливою, але це не так.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:03

klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову)
а если вам лень читать, ту
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот :mrgreen: тот вайбер, который "ничего не знает" :mrgreen: ) кроме кредитов мне ничего не предложили :( :( а они мне не нужны...
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 01:29

  kirilll22 написав:klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову)
а если вам лень читать, ту
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот :mrgreen: тот вайбер, который "ничего не знает" :mrgreen: ) кроме кредитов мне ничего не предложили :( :( а они мне не нужны...

Ну, це просто клініка. Я вам пояснюю, як зареєструвати Вайбер на той номер, бо Вайбер знає, на який номер він зареєстрований, але не знає, яка сімка встановлена у телефоні на даний момент. Замість того, щоб раз прочитати і зрозуміти, що вам пишуть та вирішити проблему, ви вже 2-й тиждень вправляєтеся у епістолярному жанрі. Маю надію, що це хоч трохи вас відволікає від того, що відбувається навколо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 07:43

  klug написав:Ну, це просто клініка. Я вам пояснюю, як зареєструвати Вайбер на той номер, бо Вайбер

Да бесполезно ему что-то доказывать. Я так понимаю, что у модераторов просто времени не хватает, чтобы проанализировать его поведение здесь и забанить. Поэтому давно уже отправил его в черный список. Он здесь уже тут с месяц изголяется максимально обгадить банк.
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 08:22

Та чого ви одразу блокувати. Заблокувати - це залишити людину на одинці з її невирішенною проблемою.
Можливо ви недостатньо зрозуміло пояснюєте. Якщо молода людина зловить пояснення "на льоту", то людині у віці "не дійде", поки не покажеш сам та ще й не один раз.
kirilll22
Можливо Вам простіше буде попросити когось, щоб Вам поповнили Ваш номер? Ви ж тут пишете, значить могли б написати друзям, знайомим, зрештою навіть тут.
Hennady
 
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