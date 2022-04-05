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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:05
Re: ПУМБ
10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:29
Re: ПУМБ
может из-за этого беда ? и они разглядели использование обычного счета физлица "для ведения предпринимательской деятельности" или что-то типа этого ?
т.е. они (банки) вроде подозрительно относятся к большому кол-ву операций, особенно, нетипичных для пользователя.
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:46
Вам нужно показать, шо оте несколько десятков операций были сделаны с ваших счетов или счетов ваших близких родычей личными средствами или таки объяснить, шо это некоммммерческая деятельность.
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:51
Amethyst
они ж не просят ничего. был вопрос что это за деньги. я указал это мои личные деньги. попросили доказательство что у меня такие деньги есть. из документов необходимым им была декларация фоп.
банк у нас что налоговой уже стал?
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:57
Re: ПУМБ
хуже, считай шо он уже ОБХСС, УБЭП и СБУ в одном лице
см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
.. во всяком случае всегда стоит задуматься об экономической целесообразности своих оп-й, особенно как это смотрится со стороны банка
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 04 кві, 2022 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:58
О финансовом мониторинге не слышали? Имеют право. Тем более вы сами превысив 400 тыс. тем самым активировали один из основополагающих критериев финмона и привлекли к себе внимание. Так что налоговая или не налоговая но у вас теперь два выхода - или предоставить банку всю информацию что они запросят по характеру ваших операций доказав что это реально ваши средства и при этом это не коммерческая деятельность, или разрыв деловых отношений с банком
Додано: Пон 04 кві, 2022 22:02
Re: ПУМБ
Додано: Пон 04 кві, 2022 22:13
уже давно - еще до войны. на просьбы приостановить это безобразие, хотя бы на время войны - пумба отказала... мол короткими перебежками под обстрелом бегаете и ищите рабочее отделение... и фиолетово, что у вас заблокировали карту и вы не можете купить ребенку воды... (я конечно утрирую, но выглядит это именно так).
ПУМБ - верните всем клиентам доступ в веб на время войны - это же не сложно пойти на встречу клиентам и снять этот блок и вам это ничего не стоит, но этим вы, возможно, спасете кому-то жизнь.
Додано: Пон 04 кві, 2022 22:15
Дык НБУ отменил финмон на время войны?
Додано: Пон 04 кві, 2022 22:23
кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию
с финмоном всё очень индивидуально
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