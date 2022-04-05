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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:05

Re: ПУМБ

10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:29

Re: ПУМБ

  Ascetic написав:. это было не одна операция а несколько десятков.


может из-за этого беда ? и они разглядели использование обычного счета физлица "для ведения предпринимательской деятельности" или что-то типа этого ? :roll:
т.е. они (банки) вроде подозрительно относятся к большому кол-ву операций, особенно, нетипичных для пользователя.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:46

  Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

Вам нужно показать, шо оте несколько десятков операций были сделаны с ваших счетов или счетов ваших близких родычей личными средствами или таки объяснить, шо это некоммммерческая деятельность.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:51

Amethyst
они ж не просят ничего. был вопрос что это за деньги. я указал это мои личные деньги. попросили доказательство что у меня такие деньги есть. из документов необходимым им была декларация фоп.

банк у нас что налоговой уже стал?
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:57

Re: ПУМБ

  Ascetic написав:банк у нас что налоговой уже стал?

хуже, считай шо он уже ОБХСС, УБЭП и СБУ в одном лице
см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
.. во всяком случае всегда стоит задуматься об экономической целесообразности своих оп-й, особенно как это смотрится со стороны банка
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 04 кві, 2022 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:58

  Ascetic написав:Amethyst
они ж не просят ничего. был вопрос что это за деньги. я указал это мои личные деньги. попросили доказательство что у меня такие деньги есть. из документов необходимым им была декларация фоп.

банк у нас что налоговой уже стал?

О финансовом мониторинге не слышали? Имеют право. Тем более вы сами превысив 400 тыс. тем самым активировали один из основополагающих критериев финмона и привлекли к себе внимание. Так что налоговая или не налоговая но у вас теперь два выхода - или предоставить банку всю информацию что они запросят по характеру ваших операций доказав что это реально ваши средства и при этом это не коммерческая деятельность, или разрыв деловых отношений с банком
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:02

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:превысив 400 тыс.

да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:13

  lel написав:Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.

уже давно - еще до войны. на просьбы приостановить это безобразие, хотя бы на время войны - пумба отказала... мол короткими перебежками под обстрелом бегаете и ищите рабочее отделение... и фиолетово, что у вас заблокировали карту и вы не можете купить ребенку воды... (я конечно утрирую, но выглядит это именно так).
ПУМБ - верните всем клиентам доступ в веб на время войны - это же не сложно пойти на встречу клиентам и снять этот блок и вам это ничего не стоит, но этим вы, возможно, спасете кому-то жизнь.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:15

  Amethyst написав:
  Ascetic написав:банк у нас что налоговой уже стал?

хуже, считай шо он уже ОБХСС, УБЭП и СБУ в одном лице
см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
.. во всяком случае всегда стоит задуматься об экономической целесообразности своих оп-й, особенно как это смотрится со стороны банка

Дык НБУ отменил финмон на время войны?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:23

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:превысив 400 тыс.

да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (


кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию :D
с финмоном всё очень индивидуально :D
Alex2007
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