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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:33

  Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

Ну вы отжигаете конкретно.
Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали.
Вы аж до 400 раскочегарили.
Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:07

  Alex2007 написав:
  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:превысив 400 тыс.

да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (


кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию :D
с финмоном всё очень индивидуально :D

Скажем так если у клиента в месяц оборот больше 400000 он подлежит обязательному финмону. Иногда и при более низких суммах, зависит от критериев, которые прописал сам банк в свое финмоновском талмуде, который никому не показывает, мотивируя тем что клиенту этого знать не положено
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:59

  Alex2007 написав:
  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:превысив 400 тыс.

да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (


кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию :D
с финмоном всё очень индивидуально :D

Одна операція на over 400к - банк зобов'язаний подати дані про неї до Державна служба фінансового моніторингу України. Внутрішньобанківський моніторинг включається якщо:
1) операції мають ознаки дороблення, наприклад кілька днів заходять по 399999 грн;
2) не відповідають профілю клієнта: безробітному увесь час приходять 10-ки чи 100-ні тисяч;
3) мають ознаки підприємницької діяльності (тут не усі банки однаково чутливі);
4) клієнт привернув увагу моніторингу і економічна суть його операцій залишилася незрозумілою: деякі клієнти (не будемо показувати пальцями) можуть по колу через рахунок ганяти кілька тисяч, що на папері виглядає як мільйонні обороти - тут ПУМБа у перших рядах з пильності та може запитати доки на усі накручені мільйони;
5) у відділі моніторингу у когось поганий день і він вирішив когось помоніторити;
6) інші ознаки, що банк сам для себе придумав - має право.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 01:24

  Sanyok77 написав:
  Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

Ну вы отжигаете конкретно.
Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали.
Вы аж до 400 раскочегарили.
Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же.


Я ещё больше раскочегарил :). Тоже в блоке. Только они требуют объяснить теперь доход в 2 раза больше чем приход (они сложили приход на счёт и выход со счета). Сказал вы же видите что на один и тот же счёт уходят деньги с такой же ФИО как у меня. Часть доходов я бумажками могу подтвердить, часть пока нет, они в захваченных городах. Зп например только выпиской по карте в ИБ, справку на работе не дадут, т.к. все вразных местах и странах уже и офис физически не работает.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:38

  Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

тоже когда-то был в пумбе блок за обороты - в течении пары дней я им подал все документы - разблочили спустя 7 месяцев, каждый раз когда звонил отвечали "в работе".
С пумбом лучше не шутить или быть готовым уйти навсегда
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:53

За вот такое наказан не был. Но буду впредь аккуратнее.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:52

Sergion да я готов уйти на всегда. пусть деньги вернут.
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 10:03

  Ascetic написав:Sergion да я готов уйти на всегда. пусть деньги вернут.

Пишите заяву на закрытие счетов
В течение 3х банк. дн. обязаны вернуть гроши.
Уточните про комисс при снятии через кассу.
Amethyst
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