Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.
Ну вы отжигаете конкретно. Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали. Вы аж до 400 раскочегарили. Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же.
да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (
кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию с финмоном всё очень индивидуально
Скажем так если у клиента в месяц оборот больше 400000 он подлежит обязательному финмону. Иногда и при более низких суммах, зависит от критериев, которые прописал сам банк в свое финмоновском талмуде, который никому не показывает, мотивируя тем что клиенту этого знать не положено
да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (
кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию с финмоном всё очень индивидуально
Одна операція на over 400к - банк зобов'язаний подати дані про неї до Державна служба фінансового моніторингу України. Внутрішньобанківський моніторинг включається якщо: 1) операції мають ознаки дороблення, наприклад кілька днів заходять по 399999 грн; 2) не відповідають профілю клієнта: безробітному увесь час приходять 10-ки чи 100-ні тисяч; 3) мають ознаки підприємницької діяльності (тут не усі банки однаково чутливі); 4) клієнт привернув увагу моніторингу і економічна суть його операцій залишилася незрозумілою: деякі клієнти (не будемо показувати пальцями) можуть по колу через рахунок ганяти кілька тисяч, що на папері виглядає як мільйонні обороти - тут ПУМБа у перших рядах з пильності та може запитати доки на усі накручені мільйони; 5) у відділі моніторингу у когось поганий день і він вирішив когось помоніторити; 6) інші ознаки, що банк сам для себе придумав - має право.
Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.
Ну вы отжигаете конкретно. Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали. Вы аж до 400 раскочегарили. Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же.
Я ещё больше раскочегарил . Тоже в блоке. Только они требуют объяснить теперь доход в 2 раза больше чем приход (они сложили приход на счёт и выход со счета). Сказал вы же видите что на один и тот же счёт уходят деньги с такой же ФИО как у меня. Часть доходов я бумажками могу подтвердить, часть пока нет, они в захваченных городах. Зп например только выпиской по карте в ИБ, справку на работе не дадут, т.к. все вразных местах и странах уже и офис физически не работает.
Ascetic написав:10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.
тоже когда-то был в пумбе блок за обороты - в течении пары дней я им подал все документы - разблочили спустя 7 месяцев, каждый раз когда звонил отвечали "в работе". С пумбом лучше не шутить или быть готовым уйти навсегда