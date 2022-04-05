Додано: Вів 05 кві, 2022 01:24

Sanyok77 написав: Ascetic написав: 10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди. 10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

Ну вы отжигаете конкретно.

Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали.

Вы аж до 400 раскочегарили.

Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же. Ну вы отжигаете конкретно.Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали.Вы аж до 400 раскочегарили.Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же.

Я ещё больше раскочегарил. Тоже в блоке. Только они требуют объяснить теперь доход в 2 раза больше чем приход (они сложили приход на счёт и выход со счета). Сказал вы же видите что на один и тот же счёт уходят деньги с такой же ФИО как у меня. Часть доходов я бумажками могу подтвердить, часть пока нет, они в захваченных городах. Зп например только выпиской по карте в ИБ, справку на работе не дадут, т.к. все вразных местах и странах уже и офис физически не работает.