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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 16:26
mikos написав:
. А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем.
А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет?
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Ferlakur
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:12
Ferlakur написав: mikos написав:
. А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем.
А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет?
Думаю, на свифт свои критерии.
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mikos
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:50
Про SWIFT у першу чергу запитає валютний контроль: хто слав? що за кошти? чим можете підтвердити?
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klug
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