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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:26

  mikos написав:. А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем.

А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:12

  Ferlakur написав:
  mikos написав:. А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем.

А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет?

Думаю, на свифт свои критерии.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:50

Про SWIFT у першу чергу запитає валютний контроль: хто слав? що за кошти? чим можете підтвердити?
klug
 
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  #<1 ... 79808182
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