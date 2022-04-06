Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 80818283> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Вів 05 кві, 2022 16:26 mikos написав: . А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем. . А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем.

А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет? А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет? Ferlakur Повідомлень: 4191 З нами з: 14.10.08 Подякував: 262 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 кві, 2022 20:12 Ferlakur написав: mikos написав: . А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем. . А всё, что зашло СЭПом - не учитывается, поскольку уже "отмониторено" банком отправителем.

А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет? А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет?

Думаю, на свифт свои критерии. Думаю, на свифт свои критерии. mikos Повідомлень: 182 З нами з: 07.06.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 кві, 2022 21:50 Про SWIFT у першу чергу запитає валютний контроль: хто слав? що за кошти? чим можете підтвердити? klug Повідомлень: 6801 З нами з: 18.08.14 Подякував: 295 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 11:13 Re: ПУМБ В digital pumb стоит галочка "отправлять пароли в viber", но они всё равно идут в смс обычные. Что не так с ними? Как их туда в вайбер перенаправить то? Проблема в том что симка, на которую идут пароли, мною ни для чего более не используется, и каждый раз приходится её специально включать в телефоне. Это крайне неудобно. А вот вайбер с этого номера на смартфоне запущен всегда. Но на него не идут пароли... Помогите починить эту байду плеазе. big539

Повідомлень: 8079 З нами з: 05.12.08 Подякував: 1621 раз. Подякували: 1405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 18:19 Amethyst написав: Ascetic написав: Sergion да я готов уйти на всегда. пусть деньги вернут. да я готов уйти на всегда. пусть деньги вернут.

Пишите заяву на закрытие счетов

В течение 3х банк. дн. обязаны вернуть гроши.

Уточните про комисс при снятии через кассу. Пишите заяву на закрытие счетовВ течение 3х банк. дн. обязаны вернуть гроши.Уточните про комисс при снятии через кассу.



Тоже на проверке у финмона. С отделения сегодня позвонили и сказали что финмон принял не все документы и если не принести еще, то средства Не разблокируют, а в связи с военным положением и на основании закона 2120 вернут только после окончания военного положения.

В другом банке такого не подтвердили. На гарячке НБУ сказали - получите письменный ответ и тогда обращайтесь. В отделении сказали что направили запрос чтоб они дали ответ.

От финмона информации пока нет. Когда будет - неизвестно.



И как быть теперь?

Прав ли пумб при этом или нет?

У кого какие еще варианты во время вп? Тоже на проверке у финмона. С отделения сегодня позвонили и сказали что финмон принял не все документы и если не принести еще, то средства Не разблокируют, а в связи с военным положением и на основании закона 2120 вернут только после окончания военного положения.В другом банке такого не подтвердили. На гарячке НБУ сказали - получите письменный ответ и тогда обращайтесь. В отделении сказали что направили запрос чтоб они дали ответ.От финмона информации пока нет. Когда будет - неизвестно.И как быть теперь?Прав ли пумб при этом или нет?У кого какие еще варианты во время вп? костас

Повідомлень: 390 З нами з: 27.10.10 Подякував: 114 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 18:24 костас написав: Amethyst написав: Ascetic написав: Sergion да я готов уйти на всегда. пусть деньги вернут. да я готов уйти на всегда. пусть деньги вернут.

Пишите заяву на закрытие счетов

В течение 3х банк. дн. обязаны вернуть гроши.

Уточните про комисс при снятии через кассу. Пишите заяву на закрытие счетовВ течение 3х банк. дн. обязаны вернуть гроши.Уточните про комисс при снятии через кассу.



Тоже на проверке у финмона. С отделения сегодня позвонили и сказали что финмон принял не все документы и если не принести еще, то средства Не разблокируют, а в связи с военным положением и на основании закона 2120 вернут только после окончания военного положения.

В другом банке такого не подтвердили. На гарячке НБУ сказали - получите письменный ответ и тогда обращайтесь. В отделении сказали что направили запрос чтоб они дали ответ.

От финмона информации пока нет. Когда будет - неизвестно.

з.ы. при этом все деньги заходили с моих счетов в других банках по безналу... т.е. они тупо залочили из-за цифры

И как быть теперь?

Прав ли пумб при этом или нет?

У кого какие еще варианты во время вп? Тоже на проверке у финмона. С отделения сегодня позвонили и сказали что финмон принял не все документы и если не принести еще, то средства Не разблокируют, а в связи с военным положением и на основании закона 2120 вернут только после окончания военного положения.В другом банке такого не подтвердили. На гарячке НБУ сказали - получите письменный ответ и тогда обращайтесь. В отделении сказали что направили запрос чтоб они дали ответ.От финмона информации пока нет. Когда будет - неизвестно.з.ы. при этом все деньги заходили с моих счетов в других банках по безналу... т.е. они тупо залочили из-за цифрыИ как быть теперь?Прав ли пумб при этом или нет?У кого какие еще варианты во время вп?

Аналогично вчера залочили. В банке сегодня несли пургу - мол заблокировала налоговая, никаких документов для фин.мониторинга им нести не нужно - они их не принимают. Написал заявление о закрытии счетов выплатой средств или внесением их на внебаланс, вроде позвонили, сказали, что есть ответ - завтра заберу и буду в НБУ писать.

И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время и расследование после окончания войны и мол они об этом предупреждали, а если и не предупреждали, то надо было звонить в банк и спрашивать... Полный бред несла короче... Аналогично вчера залочили. В банке сегодня несли пургу - мол заблокировала налоговая, никаких документов для фин.мониторинга им нести не нужно - они их не принимают. Написал заявление о закрытии счетов выплатой средств или внесением их на внебаланс, вроде позвонили, сказали, что есть ответ - завтра заберу и буду в НБУ писать.И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время и расследование после окончания войны и мол они об этом предупреждали, а если и не предупреждали, то надо было звонить в банк и спрашивать... Полный бред несла короче... Востаннє редагувалось ol_zy в Сер 06 кві, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз. ol_zy

Повідомлень: 7254 З нами з: 20.01.15 Подякував: 438 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 18:34 Re: ПУМБ ol_zy написав: И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время



а какая постанова или закон ? и опять же - 400тыщ это в месяц (календарный или "индивидуальный" ?) или в 1 операцию ? а какая постанова или закон ? и опять же - 400тыщ это в месяц (календарный или "индивидуальный" ?) или в 1 операцию ? Alex2007 1

Повідомлень: 3386 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1692 раз. Подякували: 1542 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 18:39 Alex2007 написав: ol_zy написав: И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время



а какая постанова или закон ? и опять же - 400тыщ это в месяц (календарный или "индивидуальный" ?) или в 1 операцию ? а какая постанова или закон ? и опять же - 400тыщ это в месяц (календарный или "индивидуальный" ?) или в 1 операцию ?

курица ничего сказать больше не могла... Ее аргумент - это налоговая заблокировала идите туда разбираться. В налоговой сказали - это полный бред и они ничего блокировать не могут и не имеют права. курица ничего сказать больше не могла... Ее аргумент - это налоговая заблокировала идите туда разбираться. В налоговой сказали - это полный бред и они ничего блокировать не могут и не имеют права. ol_zy

Повідомлень: 7254 З нами з: 20.01.15 Подякував: 438 раз. Подякували: 767 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 18:45 Alex2007 написав: ol_zy написав: И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время



а какая постанова или закон ? и опять же - 400тыщ это в месяц (календарный или "индивидуальный" ?) или в 1 операцию ? а какая постанова или закон ? и опять же - 400тыщ это в месяц (календарный или "индивидуальный" ?) или в 1 операцию ?

Закон 2120:



"12) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами) доповнити пунктом 9 такого змісту:



"9. Встановити, що з дня набрання чинності цим пунктом протягом дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:



банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом - фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;



банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".



Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту.



У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) про такі заморожені активи.



Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) інформації про те, що підозра банку щодо внесених фізичною особою готівкових коштів як таких, що є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, не підтвердилася. Банк не пізніше наступного робочого дня після розмороження таких активів інформує про це Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку).



Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до вимог цього пункту не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності банку, його посадових осіб та інших працівників за порушення умов відповідних правочинів, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, передбачені цим пунктом.



Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:



має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі відповідно до абзацу другого цього пункту, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів відповідно до вимог цього Закону;



зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати Спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи відповідно до вимог цього Закону";"



Т.е. логика Закона такая: если есть военная угроза на территории отделения банка, любой человек имеет право внести любую сумму от 400 тыс грн и до Бесконечености. И в таком случае, "банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом." При цьому "Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту."

И соответственно: банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту"



Т.е. только в этом конкретном случае внесения (разового) суммы от 400 тыс грн и до бесконечности Без подтверждающих документов, запрещаются расходные операции с конкретно этих денег.



А пумб хочет перенести эту норму на все денежные средства клиента, в т.ч. находящиеся до ВП на счетах (и депозитых тоже) и на Все случаи внесения средств на счет(налом/бнзналом), что по моему мнению является нарушением прав клиента банка. Закон 2120:"12) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами) доповнити пунктом 9 такого змісту:"9. Встановити, що з дня набрання чинності цим пунктом протягом дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом - фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту.У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) про такі заморожені активи.Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) інформації про те, що підозра банку щодо внесених фізичною особою готівкових коштів як таких, що є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, не підтвердилася. Банк не пізніше наступного робочого дня після розмороження таких активів інформує про це Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку).Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до вимог цього пункту не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності банку, його посадових осіб та інших працівників за порушення умов відповідних правочинів, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, передбачені цим пунктом.Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі відповідно до абзацу другого цього пункту, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів відповідно до вимог цього Закону;зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати Спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи відповідно до вимог цього Закону";"Т.е. логика Закона такая: если есть военная угроза на территории отделения банка, любой человек имеет право внести любую сумму от 400 тыс грн и до Бесконечености. И в таком случае, "банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом." При цьому "Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту."И соответственно: банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту"Т.е. только в этом конкретном случае внесения (разового) суммы от 400 тыс грн и до бесконечности Без подтверждающих документов, запрещаются расходные операции с конкретно этих денег.А пумб хочет перенести эту норму на все денежные средства клиента, в т.ч. находящиеся до ВП на счетах (и депозитых тоже) и на Все случаи внесения средств на счет(налом/бнзналом), что по моему мнению является нарушением прав клиента банка. костас

Повідомлень: 390 З нами з: 27.10.10 Подякував: 114 раз. Подякували: 174 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 кві, 2022 19:31 Re: ПУМБ Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина. PUnder Повідомлень: 1200 З нами з: 02.08.09 Подякував: 30 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 80818283> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 1 гістьМодератори: Ірина_