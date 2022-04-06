А как в этом смысле рассматривается swift перевод из-за рубежа? Он тоже вроде как отмониторен, нет?
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Додано: Вів 05 кві, 2022 16:26
Додано: Вів 05 кві, 2022 20:12
Додано: Вів 05 кві, 2022 21:50
Про SWIFT у першу чергу запитає валютний контроль: хто слав? що за кошти? чим можете підтвердити?
Додано: Сер 06 кві, 2022 11:13
Re: ПУМБ
В digital pumb стоит галочка "отправлять пароли в viber", но они всё равно идут в смс обычные. Что не так с ними? Как их туда в вайбер перенаправить то? Проблема в том что симка, на которую идут пароли, мною ни для чего более не используется, и каждый раз приходится её специально включать в телефоне. Это крайне неудобно. А вот вайбер с этого номера на смартфоне запущен всегда. Но на него не идут пароли... Помогите починить эту байду плеазе.
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:19
Тоже на проверке у финмона. С отделения сегодня позвонили и сказали что финмон принял не все документы и если не принести еще, то средства Не разблокируют, а в связи с военным положением и на основании закона 2120 вернут только после окончания военного положения.
В другом банке такого не подтвердили. На гарячке НБУ сказали - получите письменный ответ и тогда обращайтесь. В отделении сказали что направили запрос чтоб они дали ответ.
От финмона информации пока нет. Когда будет - неизвестно.
И как быть теперь?
Прав ли пумб при этом или нет?
У кого какие еще варианты во время вп?
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:24
Аналогично вчера залочили. В банке сегодня несли пургу - мол заблокировала налоговая, никаких документов для фин.мониторинга им нести не нужно - они их не принимают. Написал заявление о закрытии счетов выплатой средств или внесением их на внебаланс, вроде позвонили, сказали, что есть ответ - завтра заберу и буду в НБУ писать.
И вообще по постанове НБУ если превысил 400К, то безусловная блокировка в военное время и расследование после окончания войны и мол они об этом предупреждали, а если и не предупреждали, то надо было звонить в банк и спрашивать... Полный бред несла короче...
Востаннє редагувалось ol_zy в Сер 06 кві, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:34
Re: ПУМБ
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:39
курица ничего сказать больше не могла... Ее аргумент - это налоговая заблокировала идите туда разбираться. В налоговой сказали - это полный бред и они ничего блокировать не могут и не имеют права.
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:45
Закон 2120:
"12) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Встановити, що з дня набрання чинності цим пунктом протягом дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:
банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом - фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;
банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту.
У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) про такі заморожені активи.
Банк зобов’язаний розморозити активи не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку) інформації про те, що підозра банку щодо внесених фізичною особою готівкових коштів як таких, що є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, не підтвердилася. Банк не пізніше наступного робочого дня після розмороження таких активів інформує про це Службу безпеки України в установленому законодавством порядку (засобами електронного зв’язку).
Замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до вимог цього пункту не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності банку, його посадових осіб та інших працівників за порушення умов відповідних правочинів, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, передбачені цим пунктом.
Банк після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни:
має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі відповідно до абзацу другого цього пункту, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів відповідно до вимог цього Закону;
зобов’язаний протягом 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни надати Спеціально уповноваженому органу інформацію про заморожені активи відповідно до вимог цього Закону";"
Т.е. логика Закона такая: если есть военная угроза на территории отделения банка, любой человек имеет право внести любую сумму от 400 тыс грн и до Бесконечености. И в таком случае, "банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом." При цьому "Банк попередньо повідомляє клієнта - фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту."
И соответственно: банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їх переказ) за рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту"
Т.е. только в этом конкретном случае внесения (разового) суммы от 400 тыс грн и до бесконечности Без подтверждающих документов, запрещаются расходные операции с конкретно этих денег.
А пумб хочет перенести эту норму на все денежные средства клиента, в т.ч. находящиеся до ВП на счетах (и депозитых тоже) и на Все случаи внесения средств на счет(налом/бнзналом), что по моему мнению является нарушением прав клиента банка.
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:31
Re: ПУМБ
Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
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