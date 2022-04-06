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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:46
PUnder написав:
Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
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ol_zy
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:38
ol_zy написав: PUnder написав:
Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку
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PUnder
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:33
Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.
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Ascetic
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:50
Ascetic написав:
Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.
источник из налоговой показывали или другое?
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Cyprus
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Додано: Сер 06 кві, 2022 22:27
Cyprus налоговая декларация фоп за прошлый год
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Ascetic
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