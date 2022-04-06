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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:46

  PUnder написав:Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.

Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:38

  ol_zy написав:
  PUnder написав:Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.

Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.


Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку :(
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:33

Re: ПУМБ

Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:50

  Ascetic написав:Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.


источник из налоговой показывали или другое?
Cyprus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:27

Cyprus налоговая декларация фоп за прошлый год
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 22:35

  Ascetic написав:Cyprus налоговая декларация фоп за прошлый год

норм, это практически ж/б источник :P
Cyprus
 
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  #<1 ... 80818283
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