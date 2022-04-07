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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:46
PUnder написав:
Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
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ol_zy
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:38
ol_zy написав: PUnder написав:
Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку
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PUnder
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:33
Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.
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Ascetic
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:50
Ascetic написав:
Меня спустя 12 дней сегодня разбанили. но это с двумя заявами пояснениями-требованиями вернуть деньги, предоставленными документами в первый день на доходы 400+ за прошлый год и с писаниной в фейсбук.
источник из налоговой показывали или другое?
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Cyprus
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Додано: Сер 06 кві, 2022 22:27
Cyprus налоговая декларация фоп за прошлый год
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Додано: Сер 06 кві, 2022 22:35
Ascetic написав:Cyprus
налоговая декларация фоп за прошлый год
норм, это практически ж/б источник
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:30
big539 Вітаємо!
Рекомендуємо перевірити:
1. Чи включені сервісні повідомлення у Viber
Для цього перейти:
Дополнительно - Параметры - Вызовы и Сообщения - Сервисные сообщения
2. Чи активний канал ПУМБ.
Для цього:
Відшукати канал ПУМБ - нтиснути на символ "i" в правому верхньому куті,
перевірити чи увімкнено режим "Получать сообщения".
3.Варіант (якщо користувач iPhone),перевірити режим у Viber (Вызовы и сообщения) - конвертация Unicode /ZawGyi , коли конвертація відключена - клієнти можуть отримувати СМС замість Viber. Логіка роботи така, що якщо Viber на мобільному пристрої не може прийняти повідомлення, то клієнту надсилається СМС.
Також коди не надходять на Viber на Windows ( ПК та мобільні пристрої)
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PUMB
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:29
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:59
PUnder написав: ol_zy написав: PUnder написав:
Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку
Аха - то меня в отделении разводили, в ответе было - предоставить доки на р2р и нал, хотя у меня все из привата по номеру счета заходило и никакого кеша отродясь не было, т.е. обязали отделение принять от меня доки, которые они отказались взять утром... Хорошо что у меня все было с собой и я сразу предоставил, а то они хотели, чтобы я взял ответ, прочитал что надо и опять шел в отделение... Подозреваю, что сыграло то, что я в заявлении вчера написал или закрывайте счета или, если отказываетесь, то засчитывайте на внебаланс. Пока в отделении сказал, что дней 5 может уйти на рассмотрение - посмотрим.
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ol_zy
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:17
big539 Так все вірно
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