Додано: Чет 07 кві, 2022 14:59

PUnder написав: ol_zy написав: PUnder написав: Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина. Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.

Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...

зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса. Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.



Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку

Аха - то меня в отделении разводили, в ответе было - предоставить доки на р2р и нал, хотя у меня все из привата по номеру счета заходило и никакого кеша отродясь не было, т.е. обязали отделение принять от меня доки, которые они отказались взять утром... Хорошо что у меня все было с собой и я сразу предоставил, а то они хотели, чтобы я взял ответ, прочитал что надо и опять шел в отделение... Подозреваю, что сыграло то, что я в заявлении вчера написал или закрывайте счета или, если отказываетесь, то засчитывайте на внебаланс. Пока в отделении сказал, что дней 5 может уйти на рассмотрение - посмотрим.