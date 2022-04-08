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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:36

PUMB ну то всё равно идут в СМС, а не в вайбер :(
big539
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:15

Re: ПУМБ

Если отправить сумму с привата на ВсеКарту и тут же снять в банкомате, не будет овердрафта?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:52

  dr_morgenstern написав:Если отправить сумму с привата на ВсеКарту и тут же снять в банкомате, не будет овердрафта?

ні, не буде, але фінмон може вами зразу зацікавитися.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:38

dr_morgenstern по поводу банкомата - пришел пуш , что с карти ПУМБ в банкомате Ощадбанку можно снять до 10000 грн за операцию.
вчера пробивал - ничего, превишен лимит, не дало не 2000, не дало и 1000.
Какие у кого били случаи?
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:22

Re: ПУМБ

Підскажіть, якщо СЕП з ПУМБ (віртуальна дебетка всекарта) в альфу - які ліміти і нюанси?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:35

Re: ПУМБ

Там комисс 0.5%
Толкайте по р2р, 20К/дн, нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:36

  motosmile написав:Підскажіть, якщо СЕП з ПУМБ (віртуальна дебетка всекарта) в альфу - які ліміти і нюанси?

Главный ньюанс - СЭП с комисом, поэтому толкайте по р2р через пумб онлайн - это бесплатно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:57

А з вільного депозиту зараз можна зняти долари чи ні. Західна Україна.
Sirchyk
 
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