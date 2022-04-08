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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:15
Re: ПУМБ
Если отправить сумму с привата на ВсеКарту и тут же снять в банкомате, не будет овердрафта?
Додано: Чет 07 кві, 2022 23:52
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:38
dr_morgenstern по поводу банкомата - пришел пуш , что с карти ПУМБ в банкомате Ощадбанку можно снять до 10000 грн за операцию.
вчера пробивал - ничего, превишен лимит, не дало не 2000, не дало и 1000.
Какие у кого били случаи?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:22
Re: ПУМБ
Підскажіть, якщо СЕП з ПУМБ (віртуальна дебетка всекарта) в альфу - які ліміти і нюанси?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:35
Re: ПУМБ
Там комисс 0.5%
Толкайте по р2р, 20К/дн, нашару
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:36
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:57
А з вільного депозиту зараз можна зняти долари чи ні. Західна Україна.
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