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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:15
Если отправить сумму с привата на ВсеКарту и тут же снять в банкомате, не будет овердрафта?
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 07 кві, 2022 23:52
dr_morgenstern написав:
Если отправить сумму с привата на ВсеКарту и тут же снять в банкомате, не будет овердрафта?
ні, не буде, але фінмон може вами зразу зацікавитися.
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melkh
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:38
dr_morgenstern по поводу банкомата - пришел пуш , что с карти ПУМБ в банкомате Ощадбанку можно снять до 10000 грн за операцию.
вчера пробивал - ничего, превишен лимит, не дало не 2000, не дало и 1000.
Какие у кого били случаи?
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Goodman
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:22
Підскажіть, якщо СЕП з ПУМБ (віртуальна дебетка всекарта) в альфу - які ліміти і нюанси?
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motosmile
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:35
Там комисс 0.5%
Толкайте по р2р, 20К/дн, нашару
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:36
motosmile написав:
Підскажіть, якщо СЕП з ПУМБ (віртуальна дебетка всекарта) в альфу - які ліміти і нюанси?
Главный ньюанс - СЭП с комисом, поэтому толкайте по р2р через пумб онлайн - это бесплатно
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WallNutPen
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:57
А з вільного депозиту зараз можна зняти долари чи ні. Західна Україна.
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Sirchyk
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:52
Всім дякую
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motosmile
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:25
Sirchyk написав:
А з вільного депозиту зараз можна зняти долари чи ні. Західна Україна.
Теоретично можна зняти в еквіваленті 100к грн/міс, практично - цікавтеся у конкретному відділенні чи буває у них валюта.
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klug
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