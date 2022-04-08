klug
Це якщо на кредитку)
У мене дебетка, там нема овердрафту - купив облігації одразу, як зробив переказ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:27
klug
Це якщо на кредитку)
У мене дебетка, там нема овердрафту - купив облігації одразу, як зробив переказ)
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:52
100К грн в месяц - это за границей, а в Украине 100к грн в день в эквиваленте (при наличии в кассе)
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