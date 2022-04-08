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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:27

klug
Це якщо на кредитку)
У мене дебетка, там нема овердрафту - купив облігації одразу, як зробив переказ)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:52

  klug написав:
  Sirchyk написав:А з вільного депозиту зараз можна зняти долари чи ні. Західна Україна.

Теоретично можна зняти в еквіваленті 100к грн/міс, практично - цікавтеся у конкретному відділенні чи буває у них валюта.
  motosmile написав:Всім дякую

Коли штовхнете, як вам тут нарадили, то пам'ятайте, що у москалів треба дочекатися фактичного проведення по рахунку, що буде не одразу.

100К грн в месяц - это за границей, а в Украине 100к грн в день в эквиваленте (при наличии в кассе)
ol_zy
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  #<1 ... 82838485
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