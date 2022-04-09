klug у меня НЕ получилось.Регестрировал, переставлял, принимал. В момент пополнения через вайбер бот пумба, в смартфоне с работающим вайбером должна быть симка где нет денег и нет интернета и нет вайбера соответственно. Увы..
Hennady Дякую. хоть хтось е адекватний i розумiе усю проблему взагалi, а не те що на поверхнi. Вайбер, симка, додаток... это всё не то. У меня есть договор с банком, договор банк в одностороннем порядке изменил задним числом, даже не соизволив уведомить своего клиента. И это поизошло ДО 24,02,2022. Так что форс-мажор пункт не срабатывает в договоре. Или кто-то до сих пор это не понял? Тогда всё плохо. По поводу помощи, как ни странно- не откажусь в данной ситуации. https://hostingkartinok.com/show-image. ... 8a2cf68019
kirilll22 написав:klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову) а если вам лень читать, ту https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот тот вайбер, который "ничего не знает" ) кроме кредитов мне ничего не предложили а они мне не нужны...
Вайбер ставите на свой смартфон (1) и при регистрации указываете свой фин. номер (симку с фин. номером держите в старом телефоне (2) и телефон (2) держите включенным). При регистрации вайбер отправит смс с кодом на старый телефон (2) - вводите этот код на своем смартфоне (1) и готово.
ЗВОНОК!!! именно ТОЛЬКО звонок робота с номера +49402948434 (у меня такой был), который сама приложуха обрабатывает и отбивает. СМС- это было в прошлом, как и телеграм , который можно было установить на десктопе, НЕ ИМЕЯ дыбильника с андроидом или огрызком. так что, горе-советчики-теоретики- вы отстали от жизни... и опять же, при работе с вайберботом пумба симка должна быть та, которая финномер. ну а её судьбу вы знаете. на ней 0 и она не ходит в инет...
lel написав:Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.
вполне адекватная забота о безопасности клиента в условиях войны.. в друг комп остался на захваченой токупантами територии и .... ну вы поняли, надеюсь, что я хотел сказать...
lel написав:Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.
уже давно - еще до войны. на просьбы приостановить это безобразие, хотя бы на время войны - пумба отказала... мол короткими перебежками под обстрелом бегаете и ищите рабочее отделение... и фиолетово, что у вас заблокировали карту и вы не можете купить ребенку воды... (я конечно утрирую, но выглядит это именно так). ПУМБ - верните всем клиентам доступ в веб на время войны - это же не сложно пойти на встречу клиентам и снять этот блок и вам это ничего не стоит, но этим вы, возможно, спасете кому-то жизнь.
в 2014 году появились изменения в условиях предоставления услуг банком ПУМБ. найдите- будете удивлены (уверен вы их не читали тогда)по поводу смерти клиента. это примерно в это же время, когда главный офис из донецка в киев переехал было.
PUnder написав:Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.
Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться... зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.
Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку
комуналку отменили. кроме газ/ЭЭ, за которые можно заплатить после окончания войны.