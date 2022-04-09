lel написав: Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает. Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.

уже давно - еще до войны. на просьбы приостановить это безобразие, хотя бы на время войны - пумба отказала... мол короткими перебежками под обстрелом бегаете и ищите рабочее отделение... и фиолетово, что у вас заблокировали карту и вы не можете купить ребенку воды... (я конечно утрирую, но выглядит это именно так).ПУМБ - верните всем клиентам доступ в веб на время войны - это же не сложно пойти на встречу клиентам и снять этот блок и вам это ничего не стоит, но этим вы, возможно,