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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:27

klug
Це якщо на кредитку)
У мене дебетка, там нема овердрафту - купив облігації одразу, як зробив переказ)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:52

  klug написав:
  Sirchyk написав:А з вільного депозиту зараз можна зняти долари чи ні. Західна Україна.

Теоретично можна зняти в еквіваленті 100к грн/міс, практично - цікавтеся у конкретному відділенні чи буває у них валюта.
  motosmile написав:Всім дякую

Коли штовхнете, як вам тут нарадили, то пам'ятайте, що у москалів треба дочекатися фактичного проведення по рахунку, що буде не одразу.

100К грн в месяц - это за границей, а в Украине 100к грн в день в эквиваленте (при наличии в кассе)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:35

klug у меня НЕ получилось.Регестрировал, переставлял, принимал. В момент пополнения через вайбер бот пумба, в смартфоне с работающим вайбером должна быть симка где нет денег и нет интернета и нет вайбера соответственно. Увы..
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:44

Hennady Дякую. хоть хтось е адекватний i розумiе усю проблему взагалi, а не те що на поверхнi.
Вайбер, симка, додаток... это всё не то. У меня есть договор с банком, договор банк в одностороннем порядке изменил задним числом, даже не соизволив уведомить своего клиента. И это поизошло ДО 24,02,2022. Так что форс-мажор пункт не срабатывает в договоре. Или кто-то до сих пор это не понял? Тогда всё плохо.
По поводу помощи, как ни странно- не откажусь в данной ситуации.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 8a2cf68019
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:51

  ol_zy написав:
  kirilll22 написав:klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову)
а если вам лень читать, ту
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот :mrgreen: тот вайбер, который "ничего не знает" :mrgreen: ) кроме кредитов мне ничего не предложили :( :( а они мне не нужны...

Вайбер ставите на свой смартфон (1) и при регистрации указываете свой фин. номер (симку с фин. номером держите в старом телефоне (2) и телефон (2) держите включенным). При регистрации вайбер отправит смс с кодом на старый телефон (2) - вводите этот код на своем смартфоне (1) и готово.

ЗВОНОК!!! именно ТОЛЬКО звонок робота с номера +49402948434 (у меня такой был), который сама приложуха обрабатывает и отбивает. СМС- это было в прошлом, как и телеграм , который можно было установить на десктопе, НЕ ИМЕЯ дыбильника с андроидом или огрызком. так что, горе-советчики-теоретики- вы отстали от жизни...
и опять же, при работе с вайберботом пумба симка должна быть та, которая финномер. ну а её судьбу вы знаете. на ней 0 и она не ходит в инет...
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:58

  lel написав:Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.
вполне адекватная забота о безопасности клиента в условиях войны.. в друг комп остался на захваченой токупантами територии и .... ну вы поняли, надеюсь, что я хотел сказать...
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:04

  ol_zy написав:
  lel написав:Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.

уже давно - еще до войны. на просьбы приостановить это безобразие, хотя бы на время войны - пумба отказала... мол короткими перебежками под обстрелом бегаете и ищите рабочее отделение... и фиолетово, что у вас заблокировали карту и вы не можете купить ребенку воды... (я конечно утрирую, но выглядит это именно так).
ПУМБ - верните всем клиентам доступ в веб на время войны - это же не сложно пойти на встречу клиентам и снять этот блок и вам это ничего не стоит, но этим вы, возможно, спасете кому-то жизнь.

в 2014 году появились изменения в условиях предоставления услуг банком ПУМБ. найдите- будете удивлены (уверен вы их не читали тогда)по поводу смерти клиента. это примерно в это же время, когда главный офис из донецка в киев переехал было.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:21

  PUnder написав:
  ol_zy написав:
  PUnder написав:Я так понял ПУМБа начала прикалываться. У меня уже 1 неделя и 2 дня блокировки. Доки предоставил. Репу чухает пока что. У меня там не много зависло, потерплю. Но хотелось бы от них обратной связи. Что конкретно хотите, а не тупо блок и тишина.

Как мне сказали, что сегодня они доки уже не берут, т.к. Киев их не принимает и не рассматривает, поэтому ждите конца войны и тогда будут с вами разбираться...
зы. а вот кредитку вы погасить должны - но нет не теми деньгами, что мы у вас украли, а принести еще или будем проценты насчитывать за вылет из грейса.


Охренеть. Растроили. У меня там денег на коммуналку :(

комуналку отменили. кроме газ/ЭЭ, за которые можно заплатить после окончания войны.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:49

kirilll22

Коммуналку, консьержу, сторожу - плачу принципиально. Пока есть возможность, буду это делать. Я даже есв за квартал вперёд оплатил. Люди тоже есть хотят.
Если нет возможности платить, пойму. А вот когда на форумах обсждуют как ганять миллионы и зажиливать 100уе на коммуналку не пойму. Хотя может наш менталитет.
PUnder
 
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