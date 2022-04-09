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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:30

  newbie написав:Такая вот забота. Кому война, а кому ...

Да, банк так себе ((
Приват, для примера, кучу комиссий отменил на время войны.
А эти ничем жизнь не упрощают, только гайки закручивают.
Мне еще и кредитный лимит зарезали (
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:18

Re: ПУМБ

tmp01 написав:Приват, для примера, кучу комиссий отменил на время войны.

А потім підступно повернув комісію.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:49

  motosmile написав:klug
купив облігації одразу, як зробив переказ)

научите купить, в приложении не могу найти даже намека на покупку
novichok
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Повідомлень: 2583
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  #<1 ... 83848586
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