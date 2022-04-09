Да, банк так себе ((
Приват, для примера, кучу комиссий отменил на время войны.
А эти ничем жизнь не упрощают, только гайки закручивают.
Мне еще и кредитный лимит зарезали (
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 кві, 2022 15:30
Додано: Суб 09 кві, 2022 16:18
Re: ПУМБ
А потім підступно повернув комісію.
Додано: Суб 09 кві, 2022 16:49
|