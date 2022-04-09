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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:30

  newbie написав:Такая вот забота. Кому война, а кому ...

Да, банк так себе ((
Приват, для примера, кучу комиссий отменил на время войны.
А эти ничем жизнь не упрощают, только гайки закручивают.
Мне еще и кредитный лимит зарезали (
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:18

Re: ПУМБ

tmp01 написав:Приват, для примера, кучу комиссий отменил на время войны.

А потім підступно повернув комісію.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:49

  motosmile написав:klug
купив облігації одразу, як зробив переказ)

научите купить, в приложении не могу найти даже намека на покупку
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:08

  kirilll22 написав:
  ol_zy написав:
  kirilll22 написав:klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову)
а если вам лень читать, ту
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот :mrgreen: тот вайбер, который "ничего не знает" :mrgreen: ) кроме кредитов мне ничего не предложили :( :( а они мне не нужны...

Вайбер ставите на свой смартфон (1) и при регистрации указываете свой фин. номер (симку с фин. номером держите в старом телефоне (2) и телефон (2) держите включенным). При регистрации вайбер отправит смс с кодом на старый телефон (2) - вводите этот код на своем смартфоне (1) и готово.

ЗВОНОК!!! именно ТОЛЬКО звонок робота с номера +49402948434 (у меня такой был), который сама приложуха обрабатывает и отбивает. СМС- это было в прошлом, как и телеграм , который можно было установить на десктопе, НЕ ИМЕЯ дыбильника с андроидом или огрызком. так что, горе-советчики-теоретики- вы отстали от жизни...
и опять же, при работе с вайберботом пумба симка должна быть та, которая финномер. ну а её судьбу вы знаете. на ней 0 и она не ходит в инет...

в декабре было смс или звонок. Собственно сейчас также. Во время звонка вам должен быть назван код. Вы можете поднять трубку на телефоне 2 и прослушать код.
Попробуйте с компа (браузера) зарегистрировать вайбер https://account.viber.com/ru/create-account
ol_zy
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  #<1 ... 83848586
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