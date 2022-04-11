kirilll22 написав:klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову) а если вам лень читать, ту https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот тот вайбер, который "ничего не знает" ) кроме кредитов мне ничего не предложили а они мне не нужны...
Вайбер ставите на свой смартфон (1) и при регистрации указываете свой фин. номер (симку с фин. номером держите в старом телефоне (2) и телефон (2) держите включенным). При регистрации вайбер отправит смс с кодом на старый телефон (2) - вводите этот код на своем смартфоне (1) и готово.
ЗВОНОК!!! именно ТОЛЬКО звонок робота с номера +49402948434 (у меня такой был), который сама приложуха обрабатывает и отбивает. СМС- это было в прошлом, как и телеграм , который можно было установить на десктопе, НЕ ИМЕЯ дыбильника с андроидом или огрызком. так что, горе-советчики-теоретики- вы отстали от жизни... и опять же, при работе с вайберботом пумба симка должна быть та, которая финномер. ну а её судьбу вы знаете. на ней 0 и она не ходит в инет...
в декабре было смс или звонок. Собственно сейчас также. Во время звонка вам должен быть назван код. Вы можете поднять трубку на телефоне 2 и прослушать код. Попробуйте с компа (браузера) зарегистрировать вайбер https://account.viber.com/ru/create-account
kirilll22 написав:ЗВОНОК!!! именно ТОЛЬКО звонок робота с номера +49402948434 (у меня такой был), который сама приложуха обрабатывает и отбивает. СМС- это было в прошлом, как и телеграм , который можно было установить на десктопе, НЕ ИМЕЯ дыбильника с андроидом или огрызком. так что, горе-советчики-теоретики- вы отстали от жизни... и опять же, при работе с вайберботом пумба симка должна быть та, которая финномер. ну а её судьбу вы знаете. на ней 0 и она не ходит в инет...
kirilll22 написав:ЗВОНОК!!! именно ТОЛЬКО звонок робота с номера +49402948434 (у меня такой был), который сама приложуха обрабатывает и отбивает. СМС- это было в прошлом, как и телеграм , который можно было установить на десктопе, НЕ ИМЕЯ дыбильника с андроидом или огрызком. так что, горе-советчики-теоретики- вы отстали от жизни... и опять же, при работе с вайберботом пумба симка должна быть та, которая финномер. ну а её судьбу вы знаете. на ней 0 и она не ходит в инет...
смс там туго ходит и не на все телефоны приходит да и звонок тоже не пошел - х.з. может из-за оператора, а может вайбер глючит.
Vorlon написав:Досрочная замена одной из всеКАРТА бесплатна?
Доброго дня!
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