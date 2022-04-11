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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:16

  Vorlon написав:lloydbanksua
Неименная на такую же меняется сразу?

Да, сразу.
lloydbanksua
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Повідомлень: 969
З нами з: 22.04.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:16

а можно как-то получить карту при замене с тем же номером ?!
S i m
 
Повідомлень: 76
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:19

  S i m написав:а можно как-то получить карту при замене с тем же номером ?!

Нет, будет случайный номер.
lloydbanksua
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Повідомлень: 969
З нами з: 22.04.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:20

lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера! :D
Vorlon
 
Повідомлень: 10090
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
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  #<1 ... 84858687
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