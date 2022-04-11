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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:16
Vorlon написав:lloydbanksua
Неименная на такую же меняется сразу?
Да, сразу.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:16
а можно как-то получить карту при замене с тем же номером ?!
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:19
S i m написав:
а можно как-то получить карту при замене с тем же номером ?!
Нет, будет случайный номер.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:20
lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера!
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:21
Банк знизив депозитні %
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24
Vorlon написав:lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера!
А CVV також дають на вибір? Можна сфоткати, щоб вдома подумати?
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