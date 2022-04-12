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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:20
lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера!
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Vorlon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:21
Банк знизив депозитні %
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24
Vorlon написав:lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера!
А CVV також дають на вибір? Можна сфоткати, щоб вдома подумати?
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klug
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:07
Як я правильно зрозумів, згідно тарифів - зняття готівки з Д/Б карти в банкоматах в межах України - не тарифікується?
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Goodman
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:01
Goodman так, з ощада за 1 приход 10 000 грн
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melkh
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28
Goodman написав:
Як я правильно зрозумів, згідно тарифів - зняття готівки з Д/Б карти в банкоматах в межах України - не тарифікується?
Приват уже откатил % за снятие денег с чужих карт? тогда бесплатно
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Shaman
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:54
Shaman написав:
Приват уже откатил % за снятие денег с чужих карт?
На даний момент - так, але у будь-який момент може вдарити повторно.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:03
melkh написав:
Goodman так, з ощада за 1 приход 10 000 грн
дякую, але мені не пощастило з ощадом.
якісь місцеві настройки - не видало нічого , ні 1000, ні 2000.
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Goodman
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