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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:20

lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера! :D
Vorlon
 
Повідомлень: 10090
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:21

Банк знизив депозитні %
-1%
greenozon
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24

  Vorlon написав:lloydbanksua
Мне на кредитку в своё время дали выбрать из нескольких - люблю красивые номера! :D

А CVV також дають на вибір? Можна сфоткати, щоб вдома подумати?
klug
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 929 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:07

Як я правильно зрозумів, згідно тарифів - зняття готівки з Д/Б карти в банкоматах в межах України - не тарифікується?
Goodman
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Повідомлень: 4956
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:01

Goodman так, з ощада за 1 приход 10 000 грн
melkh
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Повідомлень: 668
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:28

  Goodman написав:Як я правильно зрозумів, згідно тарифів - зняття готівки з Д/Б карти в банкоматах в межах України - не тарифікується?

Приват уже откатил % за снятие денег с чужих карт? тогда бесплатно :D
Shaman
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 29.09.19
Подякував: 300 раз.
Подякували: 624 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:54

  Shaman написав:Приват уже откатил % за снятие денег с чужих карт?

На даний момент - так, але у будь-який момент може вдарити повторно.
klug
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:03

Re: ПУМБ

  melkh написав:Goodman так, з ощада за 1 приход 10 000 грн

дякую, але мені не пощастило з ощадом.
якісь місцеві настройки - не видало нічого , ні 1000, ні 2000.
Goodman
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Повідомлень: 4956
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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