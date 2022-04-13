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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:48

  Donnald написав:Здравствуйте, коллеги!
Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.
1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?
2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.
3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?
Заранее благодарю за ответы и советы.


2. В терминале привата по номеру, без комиссии.
3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:20

  Ferlakur написав:
  Donnald написав:Здравствуйте, коллеги!
Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.
1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?
2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.
3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?
Заранее благодарю за ответы и советы.


2. В терминале привата по номеру, без комиссии.
3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду.

Благодарю за оперативный ответ!
1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?
2. Пока что не увидел в городе работающих терминалов Привата, и на сайте Привата не нашел такой оперативной информации. А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?
3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги?
Donnald
 
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  #<1 ... 85868788
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ПУМБ (872)
13.04.2022 18:20
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