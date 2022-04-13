Donnald написав:Здравствуйте, коллеги!
Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.
1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?
2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.
3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?
Заранее благодарю за ответы и советы.
2. В терминале привата по номеру, без комиссии.
3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду.