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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 85868788 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Сер 13 кві, 2022 16:48 Donnald написав: Здравствуйте, коллеги!

Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.

Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.

В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.

1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?

2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.

3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?

Заранее благодарю за ответы и советы. Здравствуйте, коллеги!Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?Заранее благодарю за ответы и советы.



2. В терминале привата по номеру, без комиссии.

3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду. 2. В терминале привата по номеру, без комиссии.3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду. Ferlakur Повідомлень: 4193 З нами з: 14.10.08 Подякував: 262 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 кві, 2022 17:20 Ferlakur написав: Donnald написав: Здравствуйте, коллеги!

Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.

Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.

В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.

1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?

2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.

3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?

Заранее благодарю за ответы и советы. Здравствуйте, коллеги!Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?Заранее благодарю за ответы и советы.



2. В терминале привата по номеру, без комиссии.

3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду. 2. В терминале привата по номеру, без комиссии.3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду.

Благодарю за оперативный ответ!

1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?

2. Пока что не увидел в городе работающих терминалов Привата, и на сайте Привата не нашел такой оперативной информации. А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?

3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги? Благодарю за оперативный ответ!1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?2. Пока что не увидел в городе работающих терминалов Привата, и на сайте Привата не нашел такой оперативной информации. А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги? Donnald Повідомлень: 620 З нами з: 24.12.10 Подякував: 11 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 кві, 2022 17:43 Donnald написав: А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?

3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги? А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги?

По номеру карты.



Со стороны пумба комиссии не будет ни при каком способе пополнения.

Со стороны отправителя — зависит от способа пополнения и от тарифов конкретной карты. По номеру карты.Со стороны пумба комиссии не будет ни при каком способе пополнения.Со стороны отправителя — зависит от способа пополнения и от тарифов конкретной карты. Ferlakur Повідомлень: 4193 З нами з: 14.10.08 Подякував: 262 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 кві, 2022 18:29 Donnald написав: 1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть? 1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?

Общих условий для всех банков кредитных каникул как таковых не существует. Каждый банк, объявляя эти самые каникулы, декларирует те или иные условия этих каникул. В частности каникулы с точки зрения Пумба подразумевают отсутствие ОМП и штрафов связанных с его не внесением. Это на самом деле не мало потому как эти самые штрафы составляют довольно весомые суммы. Но при этом Пумб всегда писал что после вылета из грейса на сумму долга будут насчитываться обычные проценты. Это условия банка. И побороть из можно только одним способом - не вылетать из грейса и гасить долг своевременно. Насчитанные уже проценты придется гасить. Отпетлять в этом случае вряд ли удастся. Разве что только на вашу слезную просьбу отправленную председателю правления банк пойдет вам навстречу и простит вам долг по процентам. Но юридически банк тут прав и если он не пойдет навстречу - гасить проценты придется. Причем к тому времени сумма процентов будет уже гораздо больше Общих условий для всех банков кредитных каникул как таковых не существует. Каждый банк, объявляя эти самые каникулы, декларирует те или иные условия этих каникул. В частности каникулы с точки зрения Пумба подразумевают отсутствие ОМП и штрафов связанных с его не внесением. Это на самом деле не мало потому как эти самые штрафы составляют довольно весомые суммы. Но при этом Пумб всегда писал что после вылета из грейса на сумму долга будут насчитываться обычные проценты. Это условия банка. И побороть из можно только одним способом - не вылетать из грейса и гасить долг своевременно. Насчитанные уже проценты придется гасить. Отпетлять в этом случае вряд ли удастся. Разве что только на вашу слезную просьбу отправленную председателю правления банк пойдет вам навстречу и простит вам долг по процентам. Но юридически банк тут прав и если он не пойдет навстречу - гасить проценты придется. Причем к тому времени сумма процентов будет уже гораздо больше WallNutPen Повідомлень: 216 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 кві, 2022 18:56 Donnald написав: Здравствуйте, коллеги!

Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.

Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.

В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.

1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?

2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.

3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?

Заранее благодарю за ответы и советы. Здравствуйте, коллеги!Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?Заранее благодарю за ответы и советы.

1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению. Разве что Приват на март дал 0%, апрель-май 1,7%. Моно с 01.04 - 1,6%. Кроме всего прочего, лучше вернуться в грейс, но для этого надо погасить в 0 - есть гипотетический риск снижения лимита, не получится прокручивать понемногу...

2. не буду ручаться, но посмотрите EasyPay

3. Тянуть или толкать - Моно, БВР. Тянуть с Альфа дебетки. 1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению. Разве что Приват на март дал 0%, апрель-май 1,7%. Моно с 01.04 - 1,6%. Кроме всего прочего, лучше вернуться в грейс, но для этого надо погасить в 0 - есть гипотетический риск снижения лимита, не получится прокручивать понемногу...2. не буду ручаться, но посмотрите EasyPay3. Тянуть или толкать - Моно, БВР. Тянуть с Альфа дебетки. Shaman Повідомлень: 1795 З нами з: 29.09.19 Подякував: 300 раз. Подякували: 624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 85868788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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