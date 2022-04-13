Додано: Сер 13 кві, 2022 18:29

Donnald написав: 1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть? 1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?

Общих условий для всех банков кредитных каникул как таковых не существует. Каждый банк, объявляя эти самые каникулы, декларирует те или иные условия этих каникул. В частности каникулы с точки зрения Пумба подразумевают отсутствие ОМП и штрафов связанных с его не внесением. Это на самом деле не мало потому как эти самые штрафы составляют довольно весомые суммы. Но при этом Пумб всегда писал что после вылета из грейса на сумму долга будут насчитываться обычные проценты. Это условия банка. И побороть из можно только одним способом - не вылетать из грейса и гасить долг своевременно. Насчитанные уже проценты придется гасить. Отпетлять в этом случае вряд ли удастся. Разве что только на вашу слезную просьбу отправленную председателю правления банк пойдет вам навстречу и простит вам долг по процентам. Но юридически банк тут прав и если он не пойдет навстречу - гасить проценты придется. Причем к тому времени сумма процентов будет уже гораздо больше