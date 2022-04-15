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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:48

  Donnald написав:Здравствуйте, коллеги!
Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.
1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?
2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.
3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?
Заранее благодарю за ответы и советы.


2. В терминале привата по номеру, без комиссии.
3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:20

  Ferlakur написав:
  Donnald написав:Здравствуйте, коллеги!
Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.
1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?
2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.
3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?
Заранее благодарю за ответы и советы.


2. В терминале привата по номеру, без комиссии.
3. Со стороны пумба комиссии не будет в любом случае, а какие карты есть на руках? Огласите всю колоду.

Благодарю за оперативный ответ!
1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?
2. Пока что не увидел в городе работающих терминалов Привата, и на сайте Привата не нашел такой оперативной информации. А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?
3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги?
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:43

  Donnald написав: А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?
3. Понятно, что, если пополнять кредитку на сайте ПУМБа, то комиссии ПУМБа не будет. А вот что будет у банка отправителя? Или, другой вариант, что будет на стороне ПУМБа, если ему деньги перевести на сайте банка отправителя? Берет ли ПУМБ комиссию за входящие деньги?

По номеру карты.

Со стороны пумба комиссии не будет ни при каком способе пополнения.
Со стороны отправителя — зависит от способа пополнения и от тарифов конкретной карты.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:29

  Donnald написав:1. А что делать с насчитанными процентами по кредитной карте, несмотря на, вроде, объявленные кредитные каникулы? Есть методы побороть?

Общих условий для всех банков кредитных каникул как таковых не существует. Каждый банк, объявляя эти самые каникулы, декларирует те или иные условия этих каникул. В частности каникулы с точки зрения Пумба подразумевают отсутствие ОМП и штрафов связанных с его не внесением. Это на самом деле не мало потому как эти самые штрафы составляют довольно весомые суммы. Но при этом Пумб всегда писал что после вылета из грейса на сумму долга будут насчитываться обычные проценты. Это условия банка. И побороть из можно только одним способом - не вылетать из грейса и гасить долг своевременно. Насчитанные уже проценты придется гасить. Отпетлять в этом случае вряд ли удастся. Разве что только на вашу слезную просьбу отправленную председателю правления банк пойдет вам навстречу и простит вам долг по процентам. Но юридически банк тут прав и если он не пойдет навстречу - гасить проценты придется. Причем к тому времени сумма процентов будет уже гораздо больше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:56

  Donnald написав:Здравствуйте, коллеги!
Впервые с начала войны добрался до форума, ветку перечитывать нет возможности.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму.
В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа.
1. мне ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на войну и кредитные каникулы. Это законно? Есть ли методы борьбы?
2. В моем городе с начала войны не работает ни одно отделение ПУМБа. Как пополнить карту наличными.
3. Как пополнить карту ПУМБа с карты другого банка без комиссий и в банке отправителе, и в ПУМБе?
Заранее благодарю за ответы и советы.

1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению. Разве что Приват на март дал 0%, апрель-май 1,7%. Моно с 01.04 - 1,6%. Кроме всего прочего, лучше вернуться в грейс, но для этого надо погасить в 0 - есть гипотетический риск снижения лимита, не получится прокручивать понемногу...
2. не буду ручаться, но посмотрите EasyPay
3. Тянуть или толкать - Моно, БВР. Тянуть с Альфа дебетки.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:33

  Donnald написав:2. Пока что не увидел в городе работающих терминалов Привата, и на сайте Привата не нашел такой оперативной информации. А пополнять в терминале нужно по номеру счета или номеру карты ПУМБа?


City24, Global Money, EasyPay.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:55

ПУМБ насчитал проценты по кредитке, несмотря на мораторий

Ferlakur, WallNutPen, Shaman, jay2004, большое спасибо за пояснения! К сожалению, декларация НБУ об установлении кредитных каникул звучала значительно лучше, чем последовавшее разъяснение, которого я не заметил. А ПУМБ, как обычно, проявил "гуманизм". :(
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 23:31

  Shaman написав:3. Тянуть или толкать - Моно, БВР. Тянуть с Альфа дебетки.

На ПУМБу краще тягнути застосунком - тоді проводка буде тим же днем, а як що на нього штовхати, то ще кілька днів будуть відсотки капати. Погашення через термінал теж ОК.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 07:36

Как же приятно получать напоминания о необходимости оплаты коммуналки за квартиру, которой, наверное, уже не существует. Да еще и настойчиво, каждый день. Спасибо ПУМБу за заботу, чё.
M-Audio
 
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