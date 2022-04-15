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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:22

А что - сейчас дефицит пластика даже в областных центрах? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:33

  Vorlon написав:А что - сейчас дефицит пластика даже в областных центрах? :o


На сегодняшний день да.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:35

  Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. :(
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.

да, можно. открыл гривневую и юзаю
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:39

  Shaman написав:
  Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. :(
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.

да, можно. открыл гривневую и юзаю


Виртуальная октрывается и юзается на ура.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:01

  jay2004 написав:
  Shaman написав:
  Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. :(
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.

да, можно. открыл гривневую и юзаю


Виртуальная октрывается и юзается на ура.

Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:12

  Ferlakur написав:
  jay2004 написав:
Виртуальная октрывается и юзается на ура.

Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.


Пластик іншого укр. банку Вас виручить.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:16

  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:
  jay2004 написав:
Виртуальная октрывается и юзается на ура.

Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.


Пластик іншого укр. банку Вас виручить.

У випадку необхідності зняття готівкової валюти - ніт.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4197
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  #<1 ... 86878889
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15.04.2022 11:12
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