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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:22
А что - сейчас дефицит пластика даже в областных центрах?
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Vorlon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:35
Howl написав:
Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт.
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.
да, можно. открыл гривневую и юзаю
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Shaman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:39
Shaman написав: Howl написав:
Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт.
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.
да, можно. открыл гривневую и юзаю
Виртуальная октрывается и юзается на ура.
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jay2004
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:01
jay2004 написав: Shaman написав: Howl написав:
Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт.
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.
да, можно. открыл гривневую и юзаю
Виртуальная октрывается и юзается на ура.
Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:12
Ferlakur написав: jay2004 написав:
Виртуальная октрывается и юзается на ура.
Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.
Пластик іншого укр. банку Вас виручить.
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jay2004
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:16
jay2004 написав: Ferlakur написав: jay2004 написав:
Виртуальная октрывается и юзается на ура.
Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.
Пластик іншого укр. банку Вас виручить.
У випадку необхідності зняття готівкової валюти - ніт.
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Ferlakur
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