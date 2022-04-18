Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.
Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.
Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.
да, можно. открыл гривневую и юзаю
Виртуальная октрывается и юзается на ура.
Наличку с виртуальной разве можно снять? При оформлении виртуальной в приложении пишет: для снятия наличных вам понадобится пластиковая карта.
Добривечір. Маю таку проблему. При спробі зайти на "https://online.pumb.ua" з браузера на ноутбуці, отримую вікно з повідомленням "Доступ до особистого кабінету ПУМБ Online можливийтільки у мобільному додатку" (див. знімок екрана). Пароль правильний, в мобільному додатку він працює. Пробував і номер телефону, і логін -- результат той самий. Куки в браузері чистив -- не допомогло. Заходив з ноутбука дружини -- теж те саме.