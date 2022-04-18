nych_andriy написав:Добривечір. Маю таку проблему. При спробі зайти на "https://online.pumb.ua" з браузера на ноутбуці, отримую вікно з повідомленням "Доступ до особистого кабінету ПУМБ Online можливийтільки у мобільному додатку" (див. знімок екрана). Пароль правильний, в мобільному додатку він працює. Пробував і номер телефону, і логін -- результат той самий. Куки в браузері чистив -- не допомогло. Заходив з ноутбука дружини -- теж те саме.
Хтось знає кому жалітись з такими проблемами?
ПУМБ закрыл веб ИБ для тех, кто не пользовался им более 3 месяцев