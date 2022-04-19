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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:33

  nych_andriy написав:Добривечір.
Маю таку проблему. При спробі зайти на "https://online.pumb.ua" з браузера на ноутбуці, отримую вікно з повідомленням "Доступ до особистого кабінету ПУМБ Online можливий тільки у мобільному додатку" (див. знімок екрана).
Пароль правильний, в мобільному додатку він працює.
Пробував і номер телефону, і логін -- результат той самий.
Куки в браузері чистив -- не допомогло.
Заходив з ноутбука дружини -- теж те саме.

Хтось знає кому жалітись з такими проблемами?

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ПУМБ закрыл веб ИБ для тех, кто не пользовался им более 3 месяцев
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:18

Re: ПУМБ

  vollena71 написав:ПУМБ закрыл веб ИБ для тех, кто не пользовался им более 3 месяцев

Были сообщения, что закрывают уже и тем кто не пользовался вэб-версией больше месяца
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:33

  WallNutPen написав:
  vollena71 написав:ПУМБ закрыл веб ИБ для тех, кто не пользовался им более 3 месяцев

Были сообщения, что закрывают уже и тем кто не пользовался вэб-версией больше месяца

Мне на одном акке закрыли вход. Последний вход в ВЕБ был 35 дней назад. И звонил и писал- все до лампочки. Ну это у них обычное дело. На письменный вопрос- так и не ответили за 20 дней. На втором- все работает, сегодня заходил, выписку по депо смотрел.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:40

vollena71

Сегодня заходил. Чтоб квитанции распечатать, захожу раз в месяц для квиташек по коммуналке.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:07

  nych_andriy написав:Добривечір.
Маю таку проблему. При спробі зайти на "https://online.pumb.ua" з браузера на ноутбуці, отримую вікно з повідомленням "Доступ до особистого кабінету ПУМБ Online можливий тільки у мобільному додатку" (див. знімок екрана).
Пароль правильний, в мобільному додатку він працює.
Пробував і номер телефону, і логін -- результат той самий.
Куки в браузері чистив -- не допомогло.
Заходив з ноутбука дружини -- теж те саме.

Хтось знає кому жалітись з такими проблемами?

Зображення


Вітаємо!

Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення ПІБ та Ваш фінансовий номер щоб ми могли перевірити інформацію.

Дякуємо.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:11

PUMB
Коли наберу 10 повідомлень на форумі, то напишу :)
nych_andriy
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:14

PUMB
Або коли знайду на форумі когось знайомого, хто може писати приватні повідомлення :)
nych_andriy
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 06:20

Re: ПУМБ

PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?
Howl
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