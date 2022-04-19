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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:56

  Howl написав:PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?

Вітаємо!
На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:57

  PUMB написав:
  Howl написав:PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?

Вітаємо!
На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta

Зробіть, щоб можна було з віртуальної картки знімати готівку в касі.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4199
З нами з: 14.10.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 247 раз.
 
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  #<1 ... 88899091
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