Howl написав:PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?
Вітаємо! На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Howl написав:PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?
Вітаємо! На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Зробіть, щоб можна було з віртуальної картки знімати готівку в касі.
Думаю просто нет такого поля как заблокировано финмоном. Ставят блок как могут. И + в вебверсии функционал чуть шире. У всех так из-за этого не стоит переживать. Стоит переживать из-за сроков разблокировки