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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:56

  Howl написав:PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?

Вітаємо!
На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2749
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:57

  PUMB написав:
  Howl написав:PUMB, можно к действующему дебетовому счёту "всеКАРТКА", к которому не привязана никакая карта (в отделении не было пластика), выпустить виртуальную (цифровую) карту?

Вітаємо!
На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta

Зробіть, щоб можна було з віртуальної картки знімати готівку в касі.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:26

Почему при блокировке фин.моном счета физ.лица (ВсеКарта) в веб-версии Пумб онлайн указано, что регистрируется в ДПІ? в моб.версии такого нет
Зображення
VetalUA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:32

VetalUA

Думаю просто нет такого поля как заблокировано финмоном. Ставят блок как могут. И + в вебверсии функционал чуть шире.
У всех так :) из-за этого не стоит переживать. Стоит переживать из-за сроков разблокировки
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 00:40

PUnder спасибо, да, просят источник происхождения средств, это есть, предоставлю, а по срокам как на практике? :roll:
VetalUA
 
Повідомлень: 1031
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 01:09

  VetalUA написав:PUnder спасибо, да, просят источник происхождения средств, это есть, предоставлю, а по срокам как на практике? :roll:


Пока не знаю, долго, не одна неделя. Может от сумм и доков зависит ну и от того кто задним местом шевелит в банке.
PUnder
 
Повідомлень: 1209
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:55

Re: ПУМБ

А шо вы там такого делаете, шо вам поголовно блочат счета? Пейпал-револютом балуетесь?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:20

  Ferlakur написав:А шо вы там такого делаете, шо вам поголовно блочат счета? Пейпал-револютом балуетесь?

пополнял нал и безнал и отправлял на револют, общая сумма до 400 тыс грн в месяц, поэтому не понятно чего блок
VetalUA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:22

  VetalUA написав:
  Ferlakur написав:А шо вы там такого делаете, шо вам поголовно блочат счета? Пейпал-револютом балуетесь?

пополнял нал и безнал и отправлял на револют, общая сумма до 400 тыс грн в месяц, поэтому не понятно чего блок

А принимали тоже на пумб?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4201
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  #<1 ... 88899091
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