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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:06

  Ferlakur написав:А шо вы там такого делаете, шо вам поголовно блочат счета? Пейпал-револютом балуетесь?


Не. Я пополнял себе счёт и переводил жене на ее счёт в другом украинском банке. Просто объемы получились приличные. Предоставленные документы банку не нравятся.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:07

  PUnder написав:
  VetalUA написав:PUnder спасибо, да, просят источник происхождения средств, это есть, предоставлю, а по срокам как на практике? :roll:


Сегодня прислали письмо, что справи с места роботы не принимают :). Цирк. А у меня очень не плохая зп

возьмите справку в налоговой о доходах, если з.п. белая, то там все будет.
ol_zy
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  #<1 ... 89909192
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