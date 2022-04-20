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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 09:06
Ferlakur написав:
А шо вы там такого делаете, шо вам поголовно блочат счета? Пейпал-револютом балуетесь?
Не. Я пополнял себе счёт и переводил жене на ее счёт в другом украинском банке. Просто объемы получились приличные. Предоставленные документы банку не нравятся.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 09:07
PUnder написав: VetalUA написав:PUnder
спасибо, да, просят источник происхождения средств, это есть, предоставлю, а по срокам как на практике?
Сегодня прислали письмо, что справи с места роботы не принимают
. Цирк. А у меня очень не плохая зп
возьмите справку в налоговой о доходах, если з.п. белая, то там все будет.
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