PUMB написав:На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Приложение не позволяет оформить новый гривневый счёт из-за наличия существующего и без разницы, что к нему не выпущена карта. А в отделении банка не сообразили:
Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.