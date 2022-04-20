Не. Я пополнял себе счёт и переводил жене на ее счёт в другом украинском банке. Просто объемы получились приличные. Предоставленные документы банку не нравятся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 09:06
Додано: Сер 20 кві, 2022 09:07
возьмите справку в налоговой о доходах, если з.п. белая, то там все будет.
Додано: Сер 20 кві, 2022 10:26
Re: ПУМБ
Приложение не позволяет оформить новый гривневый счёт из-за наличия существующего и без разницы, что к нему не выпущена карта. А в отделении банка не сообразили:
Ваши процессы явно не продуманы по цифровизации.
Додано: Сер 20 кві, 2022 10:31
Не понял. Если к моменту окончания срока действия пластика нет возможности посетить отделение (не работает, оккупированная территория, клиент за границей), то виртуалку не выпустить? Без вариантов?
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:36
Re: ПУМБ
Vorlon, на текущий момент можно открыть новый счёт с оформлением виртуальной (цифровой) карты. Имея счёт без выпущенной к нему карты, открыть виртуальную карту в приложении нельзя (даже в отделении этой возможности нет). Про перевыпуск карты на виртуальную вообще можно не упоминать.
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:16
Re: ПУМБ
а счет старой всекарты удаленно или в отделении закрыть можно?
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