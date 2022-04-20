Не. Я пополнял себе счёт и переводил жене на ее счёт в другом украинском банке. Просто объемы получились приличные. Предоставленные документы банку не нравятся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 09:06
Додано: Сер 20 кві, 2022 09:07
возьмите справку в налоговой о доходах, если з.п. белая, то там все будет.
Додано: Сер 20 кві, 2022 10:26
Re: ПУМБ
Приложение не позволяет оформить новый гривневый счёт из-за наличия существующего и без разницы, что к нему не выпущена карта. А в отделении банка не сообразили:
Ваши процессы явно не продуманы по цифровизации.
Додано: Сер 20 кві, 2022 10:31
Не понял. Если к моменту окончания срока действия пластика нет возможности посетить отделение (не работает, оккупированная территория, клиент за границей), то виртуалку не выпустить? Без вариантов?
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:36
Re: ПУМБ
Vorlon, на текущий момент можно открыть новый счёт с оформлением виртуальной (цифровой) карты. Имея счёт без выпущенной к нему карты, открыть виртуальную карту в приложении нельзя (даже в отделении этой возможности нет). Про перевыпуск карты на виртуальную вообще можно не упоминать.
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:16
Re: ПУМБ
а счет старой всекарты удаленно или в отделении закрыть можно?
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:09
Справку о зп выдал другой иностранный банк Меня в пенсионный отправили, но это жены, она с детьми не дома.
От продажи недвижки 10 лет назад доки не подошли, типа покажи квитанции из банка что получил по безналу и снял, а тогда таких требований не было. По моему мнению я предоставил на больше суммы, но банк имеет свое мнение. И абсолютно не учитываются что имели годами белую приличную зп и типа могли откладывать, и реально мы скромно живём, у нас в семье даже Айфона нет
Решил пойти другим путем. С потерями попрощаться с банком
Додано: Сер 20 кві, 2022 14:03
PUnder
Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.
Додано: Сер 20 кві, 2022 14:26
Re: ПУМБ покупка евро в отделении
Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.
Додано: Сер 20 кві, 2022 15:36
Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает
Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет
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