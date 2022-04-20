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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:06

  Ferlakur написав:А шо вы там такого делаете, шо вам поголовно блочат счета? Пейпал-револютом балуетесь?


Не. Я пополнял себе счёт и переводил жене на ее счёт в другом украинском банке. Просто объемы получились приличные. Предоставленные документы банку не нравятся.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:07

  PUnder написав:
  VetalUA написав:PUnder спасибо, да, просят источник происхождения средств, это есть, предоставлю, а по срокам как на практике? :roll:


Сегодня прислали письмо, что справи с места роботы не принимают :). Цирк. А у меня очень не плохая зп

возьмите справку в налоговой о доходах, если з.п. белая, то там все будет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:26

Re: ПУМБ

  PUMB написав:На сьогоднішній день така можливість вдсутня. Ви можете оформити віртуальну картку з новим рахунком встановивши додаток ПУМБ Online. Деталі за посиланням: https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Приложение не позволяет оформить новый гривневый счёт из-за наличия существующего и без разницы, что к нему не выпущена карта. А в отделении банка не сообразили:
  Howl написав:Новый клиент пришёл в отделение банка (г. Днепро) для оформления всеКАРТКА. Поскольку пластика не было, оформили только счёт. :(
Вроде как, можно было удалённо оформить карту через мобильное приложение и иметь виртуальную карту.


Ваши процессы явно не продуманы по цифровизации.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:31

Не понял. Если к моменту окончания срока действия пластика нет возможности посетить отделение (не работает, оккупированная территория, клиент за границей), то виртуалку не выпустить? Без вариантов? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:36

Re: ПУМБ

Vorlon, на текущий момент можно открыть новый счёт с оформлением виртуальной (цифровой) карты. Имея счёт без выпущенной к нему карты, открыть виртуальную карту в приложении нельзя (даже в отделении этой возможности нет). Про перевыпуск карты на виртуальную вообще можно не упоминать.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:16

Re: ПУМБ

а счет старой всекарты удаленно или в отделении закрыть можно?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:09

  ol_zy написав:
  PUnder написав:
  VetalUA написав:PUnder спасибо, да, просят источник происхождения средств, это есть, предоставлю, а по срокам как на практике? :roll:


Сегодня прислали письмо, что справи с места роботы не принимают :). Цирк. А у меня очень не плохая зп

возьмите справку в налоговой о доходах, если з.п. белая, то там все будет.


Справку о зп выдал другой иностранный банк :) Меня в пенсионный отправили, но это жены, она с детьми не дома.
От продажи недвижки 10 лет назад доки не подошли, типа покажи квитанции из банка что получил по безналу и снял, а тогда таких требований не было. По моему мнению я предоставил на больше суммы, но банк имеет свое мнение. И абсолютно не учитываются что имели годами белую приличную зп и типа могли откладывать, и реально мы скромно живём, у нас в семье даже Айфона нет :)
Решил пойти другим путем. С потерями попрощаться с банком :(
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:03

PUnder
Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:26

Re: ПУМБ покупка евро в отделении

Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:36

  bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.


Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает :)
Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет
PUnder
 
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