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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:47

  PUnder написав:
  bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.


Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает :)
Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет

Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.
Клиент звено второстепенное.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:05

  копейка написав:
  PUnder написав:
  bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.


Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает :)
Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет

Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.
Клиент звено второстепенное.


Не, я про то что б клиент не переживал что его паспорт куда-то внесли, я к тому что его паспорт особо нафик не нужен. Нужно что позиция была на продажу. При мне сегодня пару людей заходили в пумбу, тоже хотят отовариться социальным долларом :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:50

  klug написав:PUnder
Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.

вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.
Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.
Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:35

  ol_zy написав:
  klug написав:PUnder
Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.

вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.
Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.
Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.


Получается теперь в расчет только зарплата (подтвержденная справкой из налоговой) и ФОП декларашка подтвержденная налоговой?
Прижимают барыг ох и прижимают
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  #<1 ... 90919293
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