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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 90919293 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Сер 20 кві, 2022 15:47 PUnder написав: bugalter написав: Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".

Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта. Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.



Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает

Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные.. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знаетСейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет

Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.

Клиент звено второстепенное. Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.Клиент звено второстепенное. копейка

Повідомлень: 154 З нами з: 31.07.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 кві, 2022 16:05 копейка написав: PUnder написав: bugalter написав: Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".

Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта. Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.



Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает

Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные.. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знаетСейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет

Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.

Клиент звено второстепенное. Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.Клиент звено второстепенное.



Не, я про то что б клиент не переживал что его паспорт куда-то внесли, я к тому что его паспорт особо нафик не нужен. Нужно что позиция была на продажу. При мне сегодня пару людей заходили в пумбу, тоже хотят отовариться социальным долларом Не, я про то что б клиент не переживал что его паспорт куда-то внесли, я к тому что его паспорт особо нафик не нужен. Нужно что позиция была на продажу. При мне сегодня пару людей заходили в пумбу, тоже хотят отовариться социальным долларом PUnder Повідомлень: 1216 З нами з: 02.08.09 Подякував: 30 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 кві, 2022 09:50 klug написав: PUnder

Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант. Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.

вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.

Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.

Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые. вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые. ol_zy

Повідомлень: 7291 З нами з: 20.01.15 Подякував: 440 раз. Подякували: 768 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 кві, 2022 11:35 ol_zy написав: klug написав: PUnder

Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант. Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.

вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.

Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.

Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые. вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.



Получается теперь в расчет только зарплата (подтвержденная справкой из налоговой) и ФОП декларашка подтвержденная налоговой?

Прижимают барыг ох и прижимают Получается теперь в расчет только зарплата (подтвержденная справкой из налоговой) и ФОП декларашка подтвержденная налоговой?Прижимают барыг ох и прижимают PUnder Повідомлень: 1216 З нами з: 02.08.09 Подякував: 30 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 кві, 2022 14:07 Re: ПУМБ ol_zy написав: Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые. Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.

Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете. Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете. zentol Повідомлень: 163 З нами з: 04.01.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 кві, 2022 14:24 zentol написав: ol_zy написав: Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые. Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.

Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете. Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.

А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года ( А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года ( Amethyst

Повідомлень: 2158 З нами з: 05.05.21 Подякував: 131 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 90919293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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