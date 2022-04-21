bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа". Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.
Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет
Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка. Клиент звено второстепенное.
bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа". Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.
Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет
Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка. Клиент звено второстепенное.
Не, я про то что б клиент не переживал что его паспорт куда-то внесли, я к тому что его паспорт особо нафик не нужен. Нужно что позиция была на продажу. При мне сегодня пару людей заходили в пумбу, тоже хотят отовариться социальным долларом
klug написав:PUnder Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.
вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах. Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой. Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.
klug написав:PUnder Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.
вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах. Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой. Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.
Получается теперь в расчет только зарплата (подтвержденная справкой из налоговой) и ФОП декларашка подтвержденная налоговой? Прижимают барыг ох и прижимают