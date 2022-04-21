RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:47

  PUnder написав:
  bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.


Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает :)
Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет

Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.
Клиент звено второстепенное.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:05

  копейка написав:
  PUnder написав:
  bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.


Думаю там иначе. У нее в кассе евро есть, например депозитные. Но банки могут продавать в пределах купленной. Соответственно она не знает сколько банк купил, а программа знает :)
Сейчас купить на чужой паспорт не есть проблема и даже с кодом смс, ограничений на паспорт как таковых нет

Ограничений на паспорт нет - но есть на возможную сумму продажи, для банка.
Клиент звено второстепенное.


Не, я про то что б клиент не переживал что его паспорт куда-то внесли, я к тому что его паспорт особо нафик не нужен. Нужно что позиция была на продажу. При мне сегодня пару людей заходили в пумбу, тоже хотят отовариться социальным долларом :)
PUnder
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:50

  klug написав:PUnder
Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.

вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.
Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.
Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7291
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:35

  ol_zy написав:
  klug написав:PUnder
Пенсійний, на відміну від податкової, онлайн генерує валідні доки з підписами - спробуйте ще такий варіант.

вроде подходит из налоговой с квитанцией 1. А продажу квартиры они внутренним распоряжением отменили как док. о доходах.
Пенсионная многие доходы не показывает в отличие от налоговой.
Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.


Получается теперь в расчет только зарплата (подтвержденная справкой из налоговой) и ФОП декларашка подтвержденная налоговой?
Прижимают барыг ох и прижимают
PUnder
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:07

Re: ПУМБ

  ol_zy написав:Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.

Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.
zentol
 
Повідомлень: 163
З нами з: 04.01.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:24

  zentol написав:
  ol_zy написав:Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.

Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.

А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 05.05.21
Подякував: 131 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06

Re: ПУМБ

а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок,
и его бумажки например за 3 года показывают мало, а накоплено много за 25 лет - как доказать ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 21 кві, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3414
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:08

  Alex2007 написав:а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок - как доказать ?


По опыту, ваще никак
PUnder
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:08

  PUnder написав:
  Alex2007 написав:а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок - как доказать ?


По опыту, ваще никак


разрыв отношений с банком ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3414
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:09

  Alex2007 написав:а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок,
и его бумажки например за 3 года показывают мало, а накоплено много за 25 лет - как доказать ?

Никак, ни один финмониторинг любого банка не одобрит операции свыше 400 000 грн.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91929394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, Savage Mind, WallNutPen, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (245)
21.04.2022 20:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.