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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:10

  Alex2007 написав:
  PUnder написав:
  Alex2007 написав:а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок - как доказать ?


По опыту, ваще никак


разрыв отношений с банком ?


Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:14

  PUnder написав:
  Alex2007 написав:
  PUnder написав:
По опыту, ваще никак


разрыв отношений с банком ?


Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.


а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:19

По опыту, ваще никак[/quote]

разрыв отношений с банком ?[/quote]

Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.[/quote]

а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?[/quote]

Хз. Я сначала боролся понять что они от меня хотят, потом за право учесть доки подтверждающие доходы, хотя мы с женой нормально зарабатывали. А потом оказывается справки о зп не берут, продажа недвижки не канает, по фоп последнее время мало проходило. Типа учесть что вот ещё то было и то, вообще не проходит. Теперь заявления на закрытия счетов, жду разблокировки счетов, валютой отдавать не хотят, только гривной и толькл переводом в другой банк. Я забембался портится, и хер с ними, потеряю 4тгрн на курсовой разнице. Но лишь бы забыть о них
PUnder
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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  #<1 ... 91929394
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