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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:10
Alex2007 написав: PUnder написав: Alex2007 написав:
а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок - как доказать ?
По опыту, ваще никак
разрыв отношений с банком ?
Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:14
PUnder написав: Alex2007 написав: PUnder написав:
По опыту, ваще никак
разрыв отношений с банком ?
Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.
а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:19
По опыту, ваще никак[/quote]
разрыв отношений с банком ?[/quote]
Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.[/quote]
а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?[/quote]
Хз. Я сначала боролся понять что они от меня хотят, потом за право учесть доки подтверждающие доходы, хотя мы с женой нормально зарабатывали. А потом оказывается справки о зп не берут, продажа недвижки не канает, по фоп последнее время мало проходило. Типа учесть что вот ещё то было и то, вообще не проходит. Теперь заявления на закрытия счетов, жду разблокировки счетов, валютой отдавать не хотят, только гривной и толькл переводом в другой банк. Я забембался портится, и хер с ними, потеряю 4тгрн на курсовой разнице. Но лишь бы забыть о них
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:56
zentol написав: ol_zy написав:
Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.
Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.
такого не видел - надо будет потестить за 5 лет. Но в налоговой могут сразу за весь период сделать...
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:02
Alex2007 написав: PUnder написав: Alex2007 написав:
По опыту, ваще никак
PUnder написав:
разрыв отношений с банком ?
Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.
а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?
у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:04
Amethyst написав: zentol написав: ol_zy написав:
Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.
Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.
А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (
сказали принести за пораньше...
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:08
ol_zy написав: Amethyst написав: zentol написав:
Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.
А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (
сказали принести за пораньше...
Уууу, какие лояльные, аднака
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Додано: Чет 21 кві, 2022 22:02
Amethyst написав: ol_zy написав: zentol написав:
Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.
Amethyst написав:
А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (
сказали принести за пораньше...
Уууу, какие лояльные, аднака
да уж, лояльность так и прет...
походу они переводы на депо и назад в общий доход посчитали, а там почти половина "оборота"... ну может быть немного не хватило, потому так и сказали, бо по идее за 3 года и без учета депо-сниманий, должно было бы и хватить.
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