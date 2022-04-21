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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:10

  Alex2007 написав:
  PUnder написав:
  Alex2007 написав:а если власні заощадження бедного еврея, собирающего на смычок - как доказать ?


По опыту, ваще никак


разрыв отношений с банком ?


Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:14

  PUnder написав:
  Alex2007 написав:
  PUnder написав:
По опыту, ваще никак


разрыв отношений с банком ?


Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.


а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:19

По опыту, ваще никак[/quote]

разрыв отношений с банком ?[/quote]

Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.[/quote]

а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?[/quote]

Хз. Я сначала боролся понять что они от меня хотят, потом за право учесть доки подтверждающие доходы, хотя мы с женой нормально зарабатывали. А потом оказывается справки о зп не берут, продажа недвижки не канает, по фоп последнее время мало проходило. Типа учесть что вот ещё то было и то, вообще не проходит. Теперь заявления на закрытия счетов, жду разблокировки счетов, валютой отдавать не хотят, только гривной и толькл переводом в другой банк. Я забембался портится, и хер с ними, потеряю 4тгрн на курсовой разнице. Но лишь бы забыть о них
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:56

  zentol написав:
  ol_zy написав:Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.

Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.

такого не видел - надо будет потестить за 5 лет. Но в налоговой могут сразу за весь период сделать...
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:02

  Alex2007 написав:
  PUnder написав:
  Alex2007 написав:По опыту, ваще никак

  PUnder написав:
разрыв отношений с банком ?


Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.


а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?

у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:04

  Amethyst написав:
  zentol написав:
  ol_zy написав:Если брать в самой налоговой, то дают от 1998 до 2021, если свой через кабинет, то за каждый год надо отдельно запросы слать иначе приходят пустые.

Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.

А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (

сказали принести за пораньше...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:08

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:
  zentol написав:Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.

А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (

сказали принести за пораньше...

Уууу, какие лояльные, аднака
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:02

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:
  zentol написав:Не совсем так - интервал должен быть не больше 60месяцев, иначе будет пустой отчет. Это указано в самом кабинете.
  Amethyst написав:А банк вааще берет в зачет ток данные за последние 3 года (

сказали принести за пораньше...

Уууу, какие лояльные, аднака

да уж, лояльность так и прет...
походу они переводы на депо и назад в общий доход посчитали, а там почти половина "оборота"... ну может быть немного не хватило, потому так и сказали, бо по идее за 3 года и без учета депо-сниманий, должно было бы и хватить.
ol_zy
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