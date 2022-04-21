Додано: Чет 21 кві, 2022 18:19

По опыту, ваще никак[/quote]



разрыв отношений с банком ?[/quote]



Да. Вот разрываю разрываю и никак не разорву блин.[/quote]



а в чем причина - они стопорят процесс?, а дополнительная заява "на внебалансовый счет" не помогает (или она в таком случае вообще неуместна) ?[/quote]



Хз. Я сначала боролся понять что они от меня хотят, потом за право учесть доки подтверждающие доходы, хотя мы с женой нормально зарабатывали. А потом оказывается справки о зп не берут, продажа недвижки не канает, по фоп последнее время мало проходило. Типа учесть что вот ещё то было и то, вообще не проходит. Теперь заявления на закрытия счетов, жду разблокировки счетов, валютой отдавать не хотят, только гривной и толькл переводом в другой банк. Я забембался портится, и хер с ними, потеряю 4тгрн на курсовой разнице. Но лишь бы забыть о них